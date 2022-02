Un père qu'il ne faut pas faire chier

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1019 Karma: 1296



Shut up mom - Dad reaction



Vidéo tirée de Tik Tok où le but consiste à dire "shut up mom" devant son père et voir la réaction de ce dernier.



[Vidéo que j'ai retéléchargé car je ne trouvais pas ce petit morceau tout seul.]

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:33