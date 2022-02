Un automobiliste tire sur une voiture

Options du sujet Imprimer le sujet

pistolet Un automobiliste tire plusieurs coups de feu sur une voiture au cours d'un road rage sur une autoroute à Miami, en Floride. Personne n'a été blessé.pistolet

Mais faut vraiment être débile pour mettre ça sur internet par la suite...

(Ou même ne serait-ce que garder la vidéo...)

(Ou faire ça...)

(Ou faire ça...)

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7821 Karma: 3360 Avec le sourire d'Amazon sur le sac sur le siège passager.

