THSSS Car-jacking sur une bretelle d'autoroute 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1676 Karma: 3944 Ou pas



Contribution le : Aujourd'hui 17:59:37

LeFreund Re: Car-jacking sur une bretelle d'autoroute 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5539 Karma: 14905



Edit: ah ben grillé par @Yazguen On sait dans quel pays c'est? Brésil?Edit: ah ben grillé par @

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:52

-Flo- Re: Car-jacking sur une bretelle d'autoroute 0 #4

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13481 Karma: 8476 Vu la hauteur de l'engin, je pense que c'est plutôt une tentative de braquage de camion.

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:05