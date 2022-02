Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Ascenseur pour fauteuil roulant 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1676 Karma: 3944 A Londres, Un ascenseur est intégré / dissimulé dans des marches



Wow ! Ça c'est cool !!!!!



FMJ65 Re: Ascenseur pour fauteuil roulant 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13758 Karma: 4244 Trop fort. j'aimerai bien connaître le prix du bazar ???!!!

