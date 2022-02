Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Atterrissage en douceur + Quoi ? Des piquets??? 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1683 Karma: 3966 Un atterrissage tout en douceur après un saut en parachute en duo.

Pour le pilote en tout cas !



Un homme en scooter suit très précisément la ligne blanche...

Juste un peu trop loin :S



Contribution le : Aujourd'hui 20:00:39