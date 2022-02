Un chien avec un pendule de Newton sur la tête + « Africa » avec Majora's Mask

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45285 Karma: 22787

Un teckel avec un pendule de Newton en équilibre sur sa tête.





Harlso the Dachshund Balancing Newton's Cradle on His Head || ViralHog





La musique de la chanson « Africa » du groupe Toto avec le jeu vidéo The Legend of Zelda : Majora's Mask.





Africa by Toto but its played on instruments in Majora's Mask

