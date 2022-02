Il glisse discrètement une bouteille de coca entre les jambes de sa femme

@Olyer a écrit:

@Karalol Oups...



Mais qui fait le gag, toi ou lui? Même là je ne comprends pas...

j'ai édité mon post

Afficher le spoil



Tu crois que c'est un prank pendant quelques secondes, mais en fait c'est fake. (genre c'est tellement forcé, le mec ouvre le paquet sans se faire remarquer etc.)



Et tu te rends vite compte que c'est volontairement fake, autrement dit que c'est du 2ème degré. Puis, tu attends de voir vers quoi ça va mener, est-ce que la meuf va faire semblant d'être surprise, mais elle l'est pas, des mentos rebondissent contre ses jambes et elle fait semblant de pas les sentir, de pas entendre les bruits, elle a ignoré le déballage des mentos, etc.. Donc tu te dis que c'est vraiment merdique.



Donc tu attends en te disant "c'est quoi cette vidéo de merde putain".



Puis tu te rends compte qu'en fait elle n'a aucun but, que c'est la parodie d'une parodie d'un mauvais fake volontairement mauvais, qui traine et traine et traine, puis tu commences à te demander quand ce mentos va enfin rentrer, et il rentre pas, parce que tu veux découvrir la réaction, voir la meuf se prendre plein de coca dans le cul pour voir ce qu'elle va faire. Et ça vient pas, donc la vidéo est encore plus à chier... et le comique vient du fait que c'est une vidéo volontairement très très à chier parodiant une parodie de mauvais fake avec du comique de répétition par dessus.



Et quand ENFIN le mentos entre dans la bouteille de Coca, toute l'attente que tu as pour découvrir l'effet de la réaction de la meuf disparaît, car en fait elle s'enlève tout de suite et le jet fait 5cm de haut, ce qui détruit tout le concept et rend encore plus merdique cette vidéo volontairement extrêmement merdique.



Autrement dit, c'est une vidéo extrêmement à chier, mais dont les auteurs ont vraiment maîtrisé le côté à chier, et c'est ça qui est drôle.

Citation :Bah en fait, c'est tout le principe.