Olyer Percussion sur une simandre 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2297 Karma: 2549 Attention, c'est assez bruyant!





Un moine orthodoxe a un sacré skill avec ses maillets et sa planche de bois.

Pour info, une simandre sert notamment à réveiller les moines orthodoxes le matin, à les appeler à la prière, aux offices et aux repas.

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:27

THSSS Re: Percussion sur une simandre 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1688 Karma: 3987 Ah bah c'est sûr que t'es réveillé avec ça !!!

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:12