Un Airbus A321neo se prend une rafale de vent à l'atterrissage

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45288 Karma: 22790 Un Airbus A321neo est contraint de redécoller en urgence pour cause de rafale de vent trop forte lors de son atterrissage à l’aéroport de Londres-Heathrow, en Angleterre.





A321 TOGA and Tail Strike!

Contribution le : Aujourd'hui 15:21:57