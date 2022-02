Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Les ravages de l'alcool x2 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1694 Karma: 3991



En 2 mots : Crac ... Boom







Vous navigateur est trop vieux





Un conducteur ivre tente de fuir les lieux suite à un accrochage.



En 2 mots : Afficher le spoil Attention le feu est rouge et une voiture arrive !



Vous navigateur est trop vieux Un homme fait le coq à l'extérieur d'un balcon dans un bowling.En 2 mots : Crac ... BoomUn conducteur ivre tente de fuir les lieux suite à un accrochage.En 2 mots :

Contribution le : Aujourd'hui 16:33:20