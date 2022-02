Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Tête à tête terrifiant 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1698 Karma: 3996 Un homme se retrouve coincé sur la berge, sans pouvoir reculer, face à un monstre de crocodile



traduction :

"Ne bouge pas. Reste tranquille, je viens te chercher avec le bateau"

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:35

LeFreund Re: Tête à tête terrifiant 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5547 Karma: 14964 la vidéo est à l'envers et la traduction est fausse, il s'agit d'un nouveau james bond.

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:31