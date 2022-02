[vidéo] deux ours en peluche s'accouplant sur la musique de Top Gun (2006)

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 02:04:46 Post(s): 1





je cherche une vidéo, comme l'indique le titre. C'est exactement le style qu'on aurait pu voir sur koreus.



- une vidéo en qualité patate (240p, 360p max)

- avec deux ours en peluche qui font l'amour, dans tous les sens, scène par scène

- le fond sonore : Take my breath away

- à la fin de la chanson, l'ours en peluche tombe à la renverse de fatigue



- de mémoire, il y avait un message en français à la fin, logique, qui d'autre que nous pour faire ça ?



- ça avait fait le buzz sur internet vers 2006-2007, mais ça date peut-être d'avant.

- ça avait fait le buzz sur youtube mais les puritains américains ou autres avaient signalé ça pour pornographie. Ils avaient raison, c'était complètement obscène, mais aussi très drôle



Contribution le : Aujourd'hui 02:42:32