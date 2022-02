Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Éléphant jaloux + Chien câlin + Ours assis 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1702 Karma: 4021 La réaction d'un éléphant lorsque son soigneur monte sur un autre.



! Avec le son, c'est mieux !



Vous navigateur est trop vieux







Un chien super content de retrouver son humain



! Avec le son, c'est mieux !



Vous navigateur est trop vieux







Un ours goûte une main avant de la dévorée



! Avec le son, c'est mieux !



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 06:50:37