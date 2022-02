Options du sujet Imprimer le sujet

Euh ... Ah oui quand même...



Un voleur armé d'un pistolet se tire dans le pied pour s’empêcher de voler l'épicier.

Un véritable acte de bravour.



