Wiliwilliam Le Visiteur du Futur - Le film 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33192 Karma: 11144 Juste une vidéo qui n'est PAS le trailer ni la BA



Les comédiens du Visiteur du Futur voient LE FILM pour la première fois.



Pour rappel, le visiteur du futur ça a commencé par ça:



Le Visiteur du Futur - S01E01 (EN/RUS subtitles available)



French Nerd qui fait un film sur le visiteur du futur.

Je suis presque aussi hypé que lors de l'annonce des films de Kaamelott.

