Skwatek Cheminots vs Train

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45303 Karma: 22809 Un train manque de percuter des cheminots travaillant sur une ligne de chemin de fer de l'oblast de Kalouga, en Russie. Un homme s'est cassé une jambe en sautant d'une tour métallique installée sur la voie ferrée.





В Калужской области рабочие не предупредили диспетчеров о проведении работ на путях.

Aujourd'hui 17:06:33

Ustost Re: Cheminots vs Train

Je suis accro Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 717 Karma: 950 Il touche la caténaire, sans être électrocuté ?

Aujourd'hui 17:11:54