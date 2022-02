Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1711 Karma: 4046 Un voleur repart bredouille sous les rires des badauds...

Je ne comprends pas pourquoi ils rient en fait?



Un homme en trottinette se fait rouler dessus,... 2 fois..., par un utilitaire orange

parce qu’il roulait trop vite sur le trottoir et n'a pas su s'arrêter



