Une oreille ouvre la bouche

Une jeune femme possède une oreille avec le lobe percé et fendu, et lorsqu'elle ouvre sa bouche, son oreille ressemble à une tête qui ouvre également la bouche.





