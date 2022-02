Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1712 Karma: 4047



Wonders of Indonesia 2017: Saman Gayo Lues





Le Saman est une danse traditionnelle d'Indonésie. Aussi connue sous le nom de « danse des mille mains »,

elle est originaire de l'île de Sumatra et présente initialement dans les cultures Alas et Gayo.



« La danse Saman » a été inscrite en 2011 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine immatériel.



Le Saman tirerait son nom d'un religieux islamique du XIIIe siècle des hautes terres de Gayo nommé Sheikh Saman,

qui a incorporé des éléments islamiques avec des rituels folkloriques comme moyen de prosélytisme de la nouvelle foi parmi les Gayo.

