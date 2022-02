Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un électricien travaille avec un hélicoptère en vol stationnaire 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45307 Karma: 22818 En Floride, un électricien travaille au sommet d'un poteau électrique en étant installé sur un patin d'un hélicoptère en vol stationnaire.





Linesman Balancing on Helicopter for Work || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 22:45:35