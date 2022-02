Un automobiliste mécontent se faire arrêter

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 873 Karma: 361





Le suspect de 29 ans Luis Cobos-Cenobio a ensuite été arrêté et fait face à une tentative de meurtre et à d'autres accusations (description YT +



il est d'ailleurs décédé en prison après avoir été étranglé par son compagnon de cellule





Ok... vive la vie



Contribution le : Aujourd'hui 01:37:55