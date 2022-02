Animé des années 90 ressemblant à Robotech

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7576 Karma: 891





Il y a fort longtemps devant le club Dorothée, j'ai vu le premier épisode d'une nouvelle série japonaise dont je n'ai pas retenu le nom. Et je n'ai jamais vu la suite!



Je fais donc appel aux têtes chercheuses pour m'aider à retrouver cette série !



Voici mes souvenirs de ce fameux épisode:

Des extraterrestres attaques attaquent la Terre!

Les forces de défense humaines montent dans leur avion de chasse et tente de protéger la planète. Hélas, ils se font dézinguer y compris le personnage principal (il me semble).

La surface de la Terre est ensuite ravagée par des vagues de "turbo-laser". Les E.T. installent ensuite (il me semble) leur base au sol.

Et c'est tout !



Ca avait un petit arrière gout de Macross avec les batailles aériennes, c'est sans doute pour ça que ça m'a marqué. Et aussi le fait que je n'ai jamais vu la suite du pilote!



