Sauter dans l'eau

depuis une falaise... Raté, il y avait une plateforme avant... !



Contribution le : Aujourd'hui 11:28:20

Meph974 Re: Sauter dans l'eau

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 718 Karma: 411 Elle a hésité surtout et du coup tombé sur la plateforme du bas, ca dois pas faire du bien.

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:47

Olyer Re: Sauter dans l'eau

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2313 Karma: 2576 Fracture du coccyx direct...

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:09

gazeleau Re: Sauter dans l'eau

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5369 Karma: 4367 une hésitation qui fait mal.

La peur est mauvaise conseillère. La débilité aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 12:17:15