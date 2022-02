Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Faire une robe avec des pennies 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 7192 Karma: 6034

Making a Dress out of 2000+ Pennies

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:56

gazeleau Re: Faire une robe avec des pennies 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5372 Karma: 4371 Sympa, mais au prix du cuivre ça reviendrait à combien ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:17:38

alfosynchro Re: Faire une robe avec des pennies 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10005 Karma: 4421 Ça doit pas être très chaud à porter !





Edit @gazeleau : allez, encore un petit effort et tu vas me dépasser en karma !

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:27

Bouroski Re: Faire une robe avec des pennies 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 2090 Karma: 1420 Un seul penis ca lui suffit pas il lui en faut 2000.

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:46