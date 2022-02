Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Frappe de balle dans le dos 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1722 Karma: 4082 Un garçon montre son habileté a frapper, dans son dos, une balle de baseball avec sa batte.

Et... une bosse sur le front une !!!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:46:34