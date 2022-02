Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un homme à l'agonie + Cuisine indienne 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1722 Karma: 4082

M'est avis que c'est son premier et dernier jour !



Vous navigateur est trop vieux





A regarder jusqu'à la fin...

Poulet Changezi...



Vous navigateur est trop vieux



Désolé :S lol Ca à l'air bon en plus ! Tout le monde n'est pas capable de nettoyer des toilettes chimiques...M'est avis que c'est son premier et dernier jour !A regarder jusqu'à la fin...Poulet Changezi...Désolé :S lol Ca à l'air bon en plus !

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:56

THSSS Re: Un homme à l'agonie + Cuisine indienne 1 #3

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1722 Karma: 4082 Krogoth

Raciste ????? C'est de la cuisine là, pas des personnes

Si ça avait été des pruneaux d'Agen je l'aurais postée pareil.



Ah mais nan ! S'cuse ! C'est la mode !

Je retourne dans ma cellule me flageller Raciste ????? C'est de la cuisine là, pas des personnesSi ça avait été des pruneaux d'Agen je l'aurais postée pareil.Ah mais nan ! S'cuse ! C'est la mode !Je retourne dans ma cellule me flageller

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:43