THSSS Chauffeur présidentiel 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1722 Karma: 4082 Quelqu'un a envoyé une vidéo du jeu Forza Horizon à une chaîne de télévision brésilienne.

Le commentateur pense que c'est un test de pilotage pour devenir chauffeur du président américain

et décrit les incroyables aptitudes dont il fait preuve. Des images impressionnates !!!





Contribution le : Aujourd'hui 20:59:13