THSSS Place au chaud + La vacuité des chats + Toilettage + Valise infestée 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1724 Karma: 4087 Une petite perruche a trouvé une place bien chaude et confortable...

Entre le pattes du chat



La preuve de la vacuité des chats. En tout cas ils n'ont rien dans le crâne...



Lampe torche téléphone lumière yeux rouge





Un chat participe activement à son lissage de poils par son humain



Une valise est infestée de petits parasites à poils qui grimpent partout



valise écureuils

