Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des surfeurs accompagnés par des dauphins 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45310 Karma: 22825 Des surfeurs sont accompagnés par des dauphins à Carpinteria, en Californie.





Dolphins Leap Alongside Surfers During Up-Close Encounter in California

Contribution le : Aujourd'hui 08:33:10