Olyer Jorge Lara raconte comment la cocaïne contrôle la Colombie 1 #1

En 1984, Rodrigo Lara Bonilla, le ministre de la justice colombien est assassiné par des hommes de main de Pablo Escobar. 40 ans plus tard, son fils continue le combat contre les trafiquants de drogue qui gangrènent son pays.

