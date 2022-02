Options du sujet Imprimer le sujet

Infame_ZOD Un journaliste interrompu en plein direct sur les J.O #1





Un agent de sécurité a coupé court au direct de Sjoerd den Daas, de la chaîne “NOS”. Le CIO a évoqué un “incident malheureux” et un “excès de zèle”. Un agent de sécurité a coupé court au direct de Sjoerd den Daas, de la chaîne “NOS”. Le CIO a évoqué un “incident malheureux” et un “excès de zèle”.

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:13

papives Re: Un journaliste interrompu en plein direct sur les J.O #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5920 Karma: 2186 Apparement ils ne l’ont pas interrompu pour ce qu’il disait mais bien parce qu’il était placé à un endroit inapproprié. Il a pu continuer sur un autre emplacement.

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:48

FMJ65 Re: Un journaliste interrompu en plein direct sur les J.O #3





Le journaliste ne s'est pas retrouvé assigné à résidence, comme Peng Shuai ? Bizarre, ça se relâche en chine !!! 1. je croyais qu'il fallait éviter expressément tout contact rapproché avec les dangereux étrangers ?!Le journaliste ne s'est pas retrouvé assigné à résidence, comme Peng Shuai ? Bizarre, ça se relâche en chine !!!

Contribution le : Aujourd'hui 15:54:02