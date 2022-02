Options du sujet Imprimer le sujet

Pour attraper un raton laveur

il faut penser raton laveur !



Un homme pose une bassine d'eau au sol, le raton laveur ne peut y résister et doit venir

tremper ses pattes.

Aujourd'hui 16:28:44