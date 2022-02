Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Qui a besoin d'une radio en voiture? + Offrir a boire à un vieux pote 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1729 Karma: 4095 quand on a une perruche !



Vous navigateur est trop vieux





Lorsqu'un ami vient vous rendre visite, la politesse est de lui offrir à boire.



Vous navigateur est trop vieux

Le colibri Hector visite son ami, qui lui propose même de se poser 2 minutes...

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:39