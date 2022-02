Course poursuite bizarre

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10017 Karma: 4425

@FMJ65 @Asmodee88

Je confirme, c'est DJP en mai 2018, ou quote dans les commentaires sur une autre vidéo en article. J'ai réussi à la retrouver, mais il y a quelque chose qui bugg chez moi et je n'arrive pas à y accéder directement...

Ça se passe en Ukraine à Rjychtchiv, le conducteur est une conductrice, elle a 27 ans et nargue les policiers.

Contribution le : Aujourd'hui 09:16:48