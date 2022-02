Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell integrer une vidéo à un mail... 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 5014 Karma: 5565 Salut à tous,



Je cherche à integrer une video à un mail...

Vimeo et si pas possible youtube.



Comment faire? Pour l'integrer au corps du mail?

Je dois faire un screenshot puis y lier la video? Ou je peux mettre une miniature?



Je suis sur gmail



Merci à tous

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:18

_________________