soirée entre fille et table basse en verre

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5386 Karma: 4400

Si la table se brise en percutant un parquet, même massif, à cette hauteur, peut-on préjuger qu'elle était déjà fragile ? (plus épaisse et moins grande que celle de l'autre jour)



La mienne, je l'ai cognée à du béton pendant le déménagement, elle s'est juste écaillée. Par contre prochain choc, je sais qu'elle finira comme celle-là.







OK, je viens de comprendre pourquoi elle se tient la tête: c'est la table de ses parents, et elle va devoir leur montrer son twek (tentative de twerk) pour leur expliquer la casse.

Contribution le : Aujourd'hui 14:19:56