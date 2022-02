Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus [FAIL] Tondeuse

Webhamster
Tondeuse Fail





Edge Trimming Man Walks Backwards into Mower || ViralHog

Aujourd'hui 14:24:12

gazeleau Re: [FAIL] Tondeuse

l'évolution finira par nous doter d'yeux derrière la tête, ou à défaut d'une mémoire pour se souvenir d'où qu'on laisse trainer nos bordels.

Aujourd'hui 14:55:33