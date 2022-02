Analyse sur le déploiement de l'armée russe autour de l'Ukraine - Le Monde

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5387 Karma: 4400

21210 Je ne sais pas non plus à quoi il joue, mais pendant que la diplomatie et les média sont focalisés sur l'Ukraine, Biélorussie et autres frontière EU/Russie, des antennes privées russes trustent et putchent à tout va en Afrique et Amérique du Sud (Centre-Afrique, Mali, Burkina-Fasso, Venezuela, Nicaragua, Argentine ou Bolivie ...)



Ce qui m'a le plus choqué c'est la privatisation de fonctions régaliennes en Centrafrique



on a laissé faire, mais en tant que français pouvait-on donner son avis, surtout qu'on y a un bagage historique très lourd et que la propagande russe en joue (trop facile pour eux, on s'est bien savonné la planche)

Les putchs comme au Mali vont se multiplier. Mais nos yeux et énergies seront rivés sur l'Ukraine. Je ne sais pas non plus à quoi il joue, mais pendant que la diplomatie et les média sont focalisés sur l'Ukraine, Biélorussie et autres frontière EU/Russie, des antennes privées russes trustent et putchent à tout va en Afrique et Amérique du Sud (Centre-Afrique, Mali, Burkina-Fasso, Venezuela, Nicaragua, Argentine ou Bolivie ...)Ce qui m'a le plus choqué c'est la privatisation de fonctions régaliennes en Centrafrique rfi.fr/fr/afrique/20210726-centrafrique-explications-sur-l-accord-douanier-signé-avec-la-mission-économique-russe on a laissé faire, mais en tant que français pouvait-on donner son avis, surtout qu'on y a un bagage historique très lourd et que la propagande russe en joue (trop facile pour eux, on s'est bien savonné la planche)Les putchs comme au Mali vont se multiplier. Mais nos yeux et énergies seront rivés sur l'Ukraine.

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:17