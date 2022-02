Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un piège pour la photo parfaite 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1747 Karma: 4174 Un homme se retrouve la tête coincée dans une fourche d'arbre alors qu'il voulait prendre une photo



Surtout rester digne. Faire comme si tout allait bien !!!



Vous navigateur est trop vieux

homme tête coincée branche

Contribution le : Aujourd'hui 18:22:44