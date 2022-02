Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Hollow Knight Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Salut à tous,

En ce moment je suis sur un jeu vachement sympa, et je pensais qu'il méritait son topic :

Hollow Knight



LE jeu est paru le 24 février 2017, c'est un jeu en 2D un peu sombre et mystérieux.

Vous devez explorer les ruines d'une ancienne civilisation, rencontrant de nombreux alliés, ennemis et boss. Vous débloquez de nouveaux pouvoirs et capacités.

Hollow Knight est un jeu assez difficile, et il faudra souvent recommencer des combats.

Vous pouvez jouer sur : Microsoft Windows - macOS, Linux - Nintendo Switch - PlayStation 4 - Xbox One



Hollow Knight (steam)







N'hésitez pas à partager vos impressions du jeu et ou astuces.

