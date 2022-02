Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Étranglement + Ambulance 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1752 Karma: 4183 Un homme étrangle sa victime puis fait croire qu'il veut la sauver...

Crime presque parfait mais c'était filmé. Dommage pour lui !



Puis l'ambulance vient chercher le pauvre homme, mais les ambulanciers sont complices

et tentent de terminer le travail !



