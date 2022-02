Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer 2 équipes du Top14 remportent le match en même temps (ou le contraire) 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2360 Karma: 2599



Une fin de match absolument folle entre Biarritz et La Rochelle ce weekend quand un second ballon arrive sur le terrain alors que le match est dans les arrêts de jeux.



A 3'05 sur cette vidéo

Contribution le : Aujourd'hui 08:46:12