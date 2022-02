K-bum, keine Autobahnbrucke

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5392 Karma: 4417

Un pont autoroutier abattu sur l'Autobahn A45 qui relie Francfort à Dortmund dans l'ouest de l'Allemagne.





Sprengung Talbrücke Rinsdorf an der A45



120kg d'explosif pour venir à bout de l'édifice de 500m de long et 70m de haut. Du travail propre.





A45-Talbrücke in NRW GESPRENGT - Höchste deutsche Brücke, die je gesprengt wurde



Tellement propre que je ne vois pas pourquoi ils ont coupé la circulation sur le nouveau pont d'à coté.

Contribution le : Aujourd'hui 10:32:33