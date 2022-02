Pas de https sur certains liens des pages vidéo

Juste une remarque sur quelque chose facile à corriger :Sur une page de vidéo ( exemple ) le lien du logo, Articles, Forums et Site de l’auteur (dans la liste déroulante "Options") sont encore en http et non en https, ce qui génère une redirection inutile (et envoie en clair la requête).Autre chose : le lien Télécharger ne fonctionne pas, il redirige vers la vidéo. Je ne sais pas si c’est normal ?