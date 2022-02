John Williams et le Berliner Philharmoniker

Je m'installe Inscrit: 03/07/2014 20:11 Post(s): 419 Karma: 548





John Williams & Berliner Philharmoniker – Yoda's Theme (Official Music Video) La Deutsche Grammophon Gesellschaft société d'édition de disques Fondée en 1898, le plus ancien éditeur de musique enregistrée encore en activité, nous fait la démonstration de sa qualité d'enregistrement, en la présence de : John WILLIAMS ( 90 ans ! ) dirigeant le Berliner Philharmoniker,voici quelques extrait ( pour les audiophiles sachez que ces enregistrement sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming ) et pour les vrai ( je ne fais pas pub ) vous pouvez vous procurer les enregistrement vinyles par la DGGJohn Williams, Berliner Philharmoniker – Throne Room & End Title (Official Music Video)John Williams, Berliner Philharmoniker – Superman March (Official Music Video)John Williams & Berliner Philharmoniker – Yoda's Theme (Official Music Video)

