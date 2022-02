Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Jinroh Kurt zouma (footballeur international) joue au foot avec son chat 0 #1

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5287 Karma: 7997 Il lui envoie pas la balle hein...il s en sert comme ballon.



Contribution le : Aujourd'hui 13:31:04

Surzurois Re: Kurt zouma (footballeur international) joue au foot avec son chat 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4754 Karma: 4346 Je crois que j'avais pas envie de voir ça en fait... Surtout quand je vois les trucs au premier plan qu’apparemment ça fait rire les gens...

Contribution le : Aujourd'hui 13:34:48

