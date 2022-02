Si on ne peut plus faire la gueule maintenant !

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13496 Karma: 8507

Ça m'est déjà arrivé d'assister à une scène dans le métro où tout le monde essaie de se retenir de rire sans y parvenir.



Deux jeunes stéréotypés "banlieue" entrent dans le wagon et s'assoient sur les strapontins, plutôt turbulents et jouant un peu les durs. Il y en a un des deux qui fait tomber un truc par terre. Il lève un peu les fesses pour le ramasser et pendant ce temps son strapontin se relève. Lorsqu'il veut se rassoir sur son strapontin, il tombe les fesses par terre. Son pote part immédiatement en fou rire. Lui aussi, il n'arrive même pas à se relever.

Et toutes les personnes du wagon, même celles qui faisaient semblant de ne rien avoir vu, n'arrivent pas à se contenir et finissent par craquer aussi. C'était marrant de voir tout le monde passer d'une petite crainte à un grand fou rire en quelques secondes.

