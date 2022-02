Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu fais le malin devant une vitrine 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5563 Karma: 15029 Un individu fait le malin devant une vitrine :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:50:29

FMJ65 Re: Quand tu fais le malin devant une vitrine 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13814 Karma: 4252 Il a gagné haut la main le statut de plus Grand Abruti du Mois !

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:43