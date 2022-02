Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Contrôle de température 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1756 Karma: 4204 ou comment ne pas aller en cours.

Les étudiants doivent tester leur température. Si celle-ci est trop élevée, une alarme se déclenche



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:50