THSSS Tirer au fusil à pompe + KO par un pot de fleur 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1760 Karma: 4210 Un homme tire au fusil à pompe. Puis, au moment de recharger, c'est le drame !



Homme fusil à pompe tombe en morceaux





Un homme ivre s'en prend à un pot de fleur.

Celui-ci réplique est le couche sur le trottoir.

Pot de fleur 1 - 0 homme ivre



Contribution le : Aujourd'hui 19:49:51